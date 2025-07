Bike sharing, altre bici abbandonate: due mezzi rinvenuti a Valdengo

Giunge l'ennesima segnalazione di abbandono per il servizio biellese di ebike sharing targato Vaimoo. Nelle ultime ore due biciclette sono state rinvenute su un prato, a Valdengo, confermando un fenomeno che nelle ultime settimane sembra di carattere cronico.

Dall'inizio di giugno ritrovamenti analoghi sono stati registrati a Ronco Biellese, dove una bici è stata vandalizzata e incastrata fra le sbarre di una ringhiera, a lato della strada. Segnalazioni di abbandono e uso improprio provengono da Biella, Candelo, Vigliano Biellese e Occhieppo Inferiore.

Secondo i dati diffusi dal servizio di bike sharing, la flotta biellese è fra le più utilizzate in Piemonte, ma l’abuso, l'uso sconsiderato e la manomissione del servizio pubblico continuano ad evidenziare problemi reali, ma troppo spesso trascurati. Per arginare il problema, dal 6 giugno Ener.bit e Vaimoo hanno varato un pacchetto di misure straordinarie: riduzione temporanea della flotta, videosorveglianza nei “punti caldi”, squadre di controllo itineranti e sospensione automatica dell’app per gli utenti recidivi. Ad oggi, però, i cittadini richiedono misure concrete, anche da parte delle amministrazioni, prime vittime del vandalismo.