Grande successo per il Torneo 3x3 a Vigliano tra sport, musica e divertimento

Si è svolto domenica 29 giugno, presso il campetto in via Alpini 1, il torneo di basket 3x3 Città di Vigliano che ha animato l’intera giornata con sport, musica e tanta partecipazione. Undici le squadre iscritte, in una competizione vibrante e spettacolare che ha coinvolto giocatori e tifosi.

Durante la giornata si è svolto anche il 3 Points Contest, vinto da Giacomo Sartore, mentre il titolo di MVP del torneo è andato a Gianmarco Bertetti, protagonista assoluto della manifestazione. A rendere ancora più speciale l’evento ci hanno pensato i DJ Kooze, che hanno curato l’intrattenimento musicale, e la Pro Loco di Vigliano, che ha dato una mano con il cibo e bevande per tutti i partecipanti. Un ringraziamento speciale va anche agli Alpini di Vigliano Biellese che hanno collaborato nel montaggio e smontaggio delle strutture. Il torneo è stato realizzato con il sostegno degli sponsor istituzionali: Comune di Vigliano Biellese e Regione Piemonte, che hanno creduto nel valore sportivo e sociale dell’iniziativa.

La premiazione delle squadre è avvenuta alla presenza del sindaco Cristina Vazzoler e del vice Luca D’Andrea entusiasti per la grande giornata di sport a cui hanno potuto assistere. “È stato un torneo diverso, migliore sotto molti aspetti. Dal presidente ai ragazzi, ci siamo divertiti tutti. Questo è lo spirito che vogliamo trasmettere con eventi come questo”, hanno commentato gli organizzatori a margine della giornata. Un evento che ha saputo unire sport, comunità e passione, confermandosi come un appuntamento da ripetere.