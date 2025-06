Biella, Rally & Co: i bilanci del Rally lana Storico FOTO

Si sono appena spenti gli echi della 14^ edizione del Rally Lana storico ed è tempo di bilanci per la scuderia Rally & co.

Nella gara di casa la scuderia biellese conquista la 2° posizione nella coppa delle scuderie risultato possibile innanzitutto per la vittoria sia assoluta che nel secondo raggruppamento di Marco Bertinotti ed Andrea Rondi che a bordo della loro gialla Porsche 911 sono risultati imbattibili vincendo ben 4 prove speciali sulle 6 in programma; a differenza degli avversari diretti alle prese con errori o problemi meccanici, loro non hanno sbagliato nulla, primeggiando dal primo all’ultimo tratto cronometrato.





Risultato di prestigio anche per “Il Valli” in coppia con Stefano Cirillo che sulla BM;W M3 seguita dal team Chiavenuto ha centrato la 4° posizione assoluta andando nel contempo a vincere il quarto raggruppamento; gara sofferta per Alessandro Bottazzi al debutto con la navigatrice Anisia Bruzzo che hanno dovuto lottare con problemi meccanici che non hanno impedito alla loro opel corsa di vincere la classe 1.600 nel 4° raggruppamento , 23° assoluti con un tempone sulla ps baltigati (9°)





Pierluigi Porta e Maurizio Barone vincono la classe 2.000 nel 3° raggruppamento (42° assoluti) con la Ford Escort rs , seguiti in 55° posizione assoluta vincitori di classe 1600 nel 3° raggruppamento da Simone Lanfranchini e Sabrina Panizza in gara sulla loro Fiat x1/9.





Nella gara di regolarità 60 nona posizione assoluta per Enrico Candelone e Francesco Foglia su Ford Sierra Cosworth mentre 12° su Renault 5 gt turbo arrivano Paolo Gazzetta con la moglie Ilaria Lucca.







Ritirati per guasti meccanici Lorenzo Nofri e Patrick Varale su Ford Escort, come Luca Ferrero e Mattia Rodighiero su Ford Sierra, mentre Michele Griffa e Paolo Ciscato tardano di un minuto più del dovuto ad un controllo orario e vengono esclusi per fuori tempo massimo.

Non partiti per un problema pre-gara alla loro Ford Escort i velocissimi Luca Delle coste iscritto con Giuliano Santi alle note.