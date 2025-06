Motori |

Rally & Co, buona prova per Leonardo De Grandi FOTO

Prosegue l’apprendistato nel Campionato Rok Cup Karting categoria 125 per il piccolo driver della Rally & Co Leonardo De Grandi che, lo scorso weekend, ha corso sulla pista di Lonato denominata South Garda Karting. Buone le qualifiche nelle quali stacca il 12° tempo su 58 partecipanti a soli 3 decimi dalla pole position; nella prima manche tiene la posizione di partenza fino al traguardo migliorando nella seconda con una ottima 9° posizione assoluta mentre nella 3° manche il giovane driver riesce a risalire fino alla 7° posizione diventata poi 19° sul traguardo causa un contatto con un avversario che lo ha penalizzato pesantemente. Nella gara finale (svoltasi su pista bagnata mai affrontata prima ) De Grandi deve partire dalla 24° casella ma con un buon recupero e senza commettere errori sul fondo scivoloso conclude al 16° assoluto.

c. s. Rally e Co g. c.