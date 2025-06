Calcio, Nike è il nuovo sponsor tecnico della Biellese 1902

La Biellese 1902 annuncia l'inizio della collaborazione con GTZ Distribution e Nike, nuovo sponsor tecnico del club per la stagione sportiva 2025/26. È quanto emerso nel corso della conferenza stampa, andata in scena nella prima serata di mercoledì 25 giugno nei locali della Pasticceria Simone De Mori, a due passi dalla piazza Duomo di Biella.

Come comunicato nel corso dell'incontro con gli organi di stampa locali, l’accordo è stato siglato attraverso GTZ Distribution, azienda italiana leader nella distribuzione di abbigliamento sportivo e concessionaria ufficiale Nike, e prevede la fornitura delle divise da gara, del materiale tecnico e dell’abbigliamento per la prima squadra e il settore giovanile dei bianconeri. La partnership con Nike attraverso GTZ segna indubbiamente un nuovo passaggio importante nel percorso di sviluppo della Biellese, coronato quest'anno con il ritorno nel campionato nazionale di Serie D.

Inoltre, nei prossimi mesi, verrà attivato a Cossato un punto vendita ufficiale dedicato al merchandising del club. “L’avvio della collaborazione con Nike rappresenta un passaggio di rilievo strategico per la Biellese, coerente con il percorso di crescita e consolidamento avviato negli ultimi anni – sottolinea Claudio Porta, direttore operativo della Biellese - Poter contare su un partner di caratura internazionale è una conferma significativa della credibilità e della solidità del progetto che stiamo portando avanti con determinazione”.

Presenti per l'occasione i vertici della società laniera, guidata dal presidente Alessandro Blotto, insieme a staff tecnico, ultras, rappresentanti delle vecchie glorie, sponsor, tifosi e istituzioni locali e provinciali, come l'assessore allo Sport del comune di Biella Giacomo Moscarola e il presidente della Provincia Emanuele Ramella Pralungo. A prendere la parola anche l'allenatore della prima squadra, Luca Prina: “Si respira un grande entusiasmo in città. C'è una grande consapevolezza in tutti noi: oggi non è più come ieri. Se siamo arrivati fin qua è perchè dietro c'è un progetto e una struttura di uomini davvero incredibile. C'è una realtà, la Biellese, che sta costruendo qualcosa di importante. Abbiamo l'opportunità di crescere, migliorare, formarci. Siamo qui per rappresentare il nostro territorio, per dimostrare che a Biella si può”.

Oltre allo sponsor tecnico, la società bianconera ha comunicato che il ritorno in Serie D coinciderà con un altro attesissimo ritorno: dalla prossima stagione, infatti, la Biellese giocherà nel suo stadio, il Pozzo-La Marmora. Da lì l'annuncio del via libera della campagna abbonamenti per la stagione 2025/26 che partirà dal prossimo 2 luglio e si concluderà il 30 agosto ma sarà possibile sottoscriverlo solo in alcune specifiche finestre temporali (per ogni informazione sarà possibile consultare il sito della Biellese). Si avrà accesso a 18 partite: 17 gare casalinghe del campionato di Serie D e il primo turno interno di Coppa Italia. I posti saranno contati. Il claim scelto sarà “Bianconeri Sempre di Più” per una stagione da vivere da assoluti protagonisti.