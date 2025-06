Andorno, dopo l'estate arriva il nuovo parroco: è don Mario Parmigiani

La comunità di Andorno Micca accoglierà presto il successore di don Adriano Loro Lamia, parroco per oltre 50 anni del paese affacciato sulla Valle Cervo. Al suo posto, arriverà don Mario Parmigiani, per molto tempo alla guida della parrocchia di Sandigliano.

A darne notizia la Diocesi di Biella in una nota stampa: “Il vescovo Farinella, venerdì 20 giugno, incontrando la comunità parrocchiale di Sandigliano ha comunicato la disponibilità generosa da parte di don Mario Parmigiani a diventare parroco di Andorno Micca, in seguito alla rinuncia di don Adriano Lora Lamia alla parrocchia di San Lorenzo e San Giuseppe di Casto. La decisione è maturata in questi mesi grazie alla disponibilità piena di don Mario a servire la chiesa nella richiesta che il Vescovo gli ha rivolto”.

Don Mario Parmigiani, 67 anni, è parroco a Sandigliano dal 2002, prima ancora a Bioglio, Piatto e Ternengo dal 1987 al 2002. Nel corso del suo ministero ha sempre svolto il suo ministero anche ad altre comunità parrocchiali vicine in particolare a Valle San Nicolao e alle parrocchie di Cerrione. Attualmente è incaricato diocesano per il Sovvenire. “Il Vescovo, consapevole del grande sacrificio che è richiesto alla comunità, chiede alla parrocchia di Sandigliano di far parte del progetto più vasto che da alcuni anni sta coinvolgendo le parrocchie di Gaglianico, Ponderano e Borriana, e Cerrione – prosegue la nota - In tal senso è stata chiesta la disponibilità a don Paolo Loro Milan e a don Andrea Crevola, insieme ai diaconi Marco Peduzzi e Italo Maggia, ad ampliare – come equipe pastorale – il loro lavoro alla parrocchia di Sandigliano. Si è concordato insieme di affidare il ruolo di amministratore parrocchiale a don Andrea Crevola”.

Don Mario prenderà servizio ad Andorno dopo l’estate. “Il vescovo – prosegue la nota - ribadisce stima e gratitudine a don Mario, don Andrea, don Paolo e i diaconi Marco e Italo per la loro pronta disponibilità. La gratitudine si estende anche al can. Ezio Zanotti, amministratore parrocchiale di Andorno e ai sacerdoti che lo stanno generosamente coadiuvando. Fin d’ora la parrocchia di Andorno si prepari ad accogliere con gioia e disponibilità il suo nuovo pastore; si è altrettanto certi che la comunità parrocchiale di Sandigliano, nota per la sua fede radicata e salda, sarà capace di accogliere questo nuovo percorso ecclesiale”.