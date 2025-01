Don Adriano ai saluti, dopo oltre 50 anni lascia la parrocchia di Andorno Micca FOTO

È stato parroco di Andorno Micca per mezzo secolo nonché vero e proprio punto di riferimento di tutto il paese. Sempre al servizio della comunità ma ora, dopo oltre 50 anni, è giunto il momento dei saluti finali: don Adriano Loro Lamia lascia il proprio incarico per raggiunti limiti di età.

La notizia è arrivata stasera, 9 gennaio, nella chiesa di San Lorenzo, durante la Santa Messa, celebrata dal vescovo di Biella Roberto Farinella. In segno di profonda gratitudine, i tanti fedeli presenti - compresa l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Davide Crovella – l'hanno omaggiato con un sentito e caloroso applauso. “Sono colpito dalla vostra testimonianza di fede e partecipazione, a dimostrazione dell'affetto che nutrite verso il vostro sacerdote che, per tanti anni, ha guidato le parrocchie di San Lorenzo e San Giuseppe di Casto – afferma Monsignor Farinella – Don Adriano ha dedicato la sua vita a questa comunità con senso di generosità e spirito di servizio. La grandezza d'animo e la generosità che ha dimostrato sono evidenti nella presenza sincera di tutti voi. Ne siete vivida testimonianza”.

Tra qualche giorno, don Adriano lascerà il paese e si ritirerà nella casa del clero di Biella. Al suo posto, assumerà l'incarico di amministratore parrocchiale di Andorno don Ezio Zanotti, parroco di Pralungo e Sant'Eurosia, pronto a celebrare la prima messa già questa domenica, in occasione del Battesimo del Signore (12 gennaio). Nel suo ministero, sarà affiancato da don Paolo Santacaterina, parroco di Rosazza e rettore del Santuario di San Giovanni d'Andorno, con l'auspicio di trovare un nuovo sacerdote per Andorno nel giro di pochi mesi. Inoltre, nel mese di febbraio, è in previsione una cerimonia di ringraziamento per l'opera svolta dallo stesso don Adriano.

Nato a Sostegno il 24 giugno 1946, è stato ordinato sacerdote nell'ottobre 1972, all'età di 26 anni. Giunto come viceparroco nel piccolo paese affacciato sulla Valle Cervo, ha guidato la parrocchia con generosità e spirito cristiano fin dal 1979. “Una persona di cuore che ha sempre cercato di coinvolgere nella vita parrocchiale giovani e famiglie – confida il sindaco Crovella – Ha fatto davvero tanto per il nostro paese. Moltissimi i ricordi e i momenti positivi, come le domeniche spese in allegria all'interno del nostro splendido oratorio. Ricordo ancora oggi il giorno di insediamento: si respirava un clima di festa in tutta Andorno. A don Adriano sono molto affezionato: non solo, da lui, ho ricevuto la Comunione e la Cresima ma ha anche battezzato mio figlio. Mancherà moltissimo a tutti noi”.