Tragedia a Villanova Biellese, uomo trovato senza vita in casa

Drammatica scoperta a Villanova Biellese. Stando alle ricostruzioni di rito, un uomo di circa 76 anni è stato ritrovato senza vita all'interno della sua abitazione.

La tragedia si è consumata nella giornata di ieri, 22 giugno. Sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso, avvenuto molto probabilmente per cause naturali.

Presenti anche i Carabinieri per gli accertamenti di rito con il magistrato di turno. Sembra che la morte del pensionato risalga a qualche giorno fa. La salma è stata poi affidata ai familiari per le esequie funebri.