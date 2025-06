Maltempo, alberi e cartelli a terra in Super: in campo anche la Protezione Civile FOTO

In campo anche la Protezione Civile per l'ondata di maltempo che ha investito il Biellese nella giornata di sabato, 21 giugno.

I volontari della VVB di Vigliano Biellese sono giunti in Superstrada per rimuovere alberi caduti e cartelli divelti dal violento temporale. Gli interventi si sono concentrati in corrispondenza dell'uscita di Chiavazza e in alcune zone del paese di Vigliano.

Nelle stesse ore, il personale di Protezione Civile dell'Unione dei Comuni Baraggia e Bramaterra ha agito nel Cossatese per casi di allagamenti e piante finite sulla strada. Gli stessi sono rimasti operativi fino al termine dell'emergenza.