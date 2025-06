Biella, uomo colto da malore: soccorso con il defibrillatore

Attimi di preoccupazione a Biella dove un uomo è stato colto da un improvviso malore. È successo nella mattinata di oggi, 23 giugno, in via Rosselli, a Biella, a due passi dall'edicola.

Sul posto è intervenuto tempestivamente il personale sanitario del 118 che ha effettuato un massaggio cardiaco con l'utilizzo di un defibrillatore. Presenti anche gli agenti di Polizia Locale per il servizio di viabilità e assistenza.

In seguito, una volta stabilizzato, l'uomo è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. Non sono note, al momento, le sue condizioni di salute.