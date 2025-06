Stroppiana, dall'autocross alla prova di regolarità "Power Stage": tutte le attività dinamiche che si posso fare a "Ruote Veloci"

Storia e cultura, ma anche molte occasioni per divertirsi e toccare con mano la passione peri motori: queste è la formula che ha reso davvero speciali gli ultimi “Porte Aperte” organizzati dalla Fondazione Marazzato nella sua sede di Stroppiana e in modo particolare “Ruote Veloci””, l’appuntamento per chi ama gli sport motoristici e che quest’anno torna il 21 e 22 giugno con un calendario più che mai ricco di proposte.

Durante le due giornate, dalle 10:00 del mattino alle 18:00 del pomeriggio, il pubblico potrà infatti partecipare in modo totalmente gratuito a una serie di attività dinamiche, quest’anno concentrate sui percorsi fuoristrada allestiti nell’area esterna del complesso che ospita il meglio della Collezione Marazzato, composta da circa 300 mezzi di cui 250 camion e furgoni italiani di tutte le epoche.

Sarà infatti possibile vivere liberamente l’esperienza dell’autocross accanto alla pilota Serena Rodella, o divertirsi con i nuovi veicoli fuoristrada del team GO4, e ancora provare derapate e traversi su sterrato con la squadra di Claudio Vona.

A questo si aggiungono gli appuntamenti a cui partecipare previa iscrizione, sempre gratuita, come la gita in carovana del sabato pomeriggio (partenza dalla sede alle 14:30) sulla propria auto o su uno dei mezzi storici messi a disposizione dalla Fondazione, alla volta della tenuta Colombara a Livorno Ferraris.

Un’esperienza tranquilla e rilassante alcune seguiranno altre decisamente più movimentate, come la simulazione di guida, aperta al pubblico sin dal sabato, e soprattutto la gara di regolarità non agonistica “Power Stage”, a cui ci si può iscrivere compilando questo form. Organizzato in collaborazione con ACI ed Equipe Vitesse, sarà seguito da una premiazione che costituirà l’evento di chiusura di questa grande due giorni in cui passione e cultura dei motori la faranno da padrone.

Per il convegno di sabato mattina, dedicato alle Alfa Romeo e Lancia da competizione, un altro nome illustre si è aggiunto alla lista formata da Lorenzo Ardizio, Gianni Tonti, Elio e Giovanni Baldi e Rino Buschiazzo: si tratta di quello del noto ex-pilota Mauro Pregliasco, protagonista di numerose imprese con le vetture di entrambi i marchi e campione italiano rally 1977 con la Lancia Stratos.

Domenica mattina toccherà a Massimo Condolo e Piero Spriano presentare il libro “Blu Stratos”, seguiti dai racconti dei protagonisti di “Panduma”, la traversata su strada da Vercelli a Tokyo a bordo di una Panda per sostenere un’iniziativa benefica, e dalla proiezione del video “Il sogno di Carlo”, che racconta la nascita della Collezione Marazzato.

“Ruote Veloci” è il primo dei tre eventi che la Fondazione Marazzato ha in calendario per questo 2025 e che sarà seguito da “Campo Base Stroppiana III”, terzo appuntamento con il mondo dei mezzi militari fissato per il 20 e 21 settembre, e con l’evento speciale per i 50 anni di Iveco che chiuderà il ciclo nel weekend del 18-19 ottobre.

Lo Showroom della Fondazione Marazzato si trova a Stroppiana (VC), lungo la SP31.

Per info:

fondazione@gruppomarazzato.com

+39 0161320311

FB Fondazione Marazzato

Il Gruppo Marazzato

Il Gruppo Marazzato, nato nel 1952, si occupa di servizi ambientali con 8 sedi nel Nord Ovest e un raggio d’azione nazionale grazie alle reti d’impresa a cui aderisce. Con 300 dipendenti e un parco mezzi di oltre 250 unità fornisce servizi di gestione, intermediazione e trasporto rifiuti industriali, bonifiche ambientali, rimozione amianto e serbatoi e spurghi civili e industriali.

Lo scorso febbraio 2023 il Gruppo ha dato vita alla Fondazione Marazzato, che si occupa di tutte le iniziative legate al mondo della CSR, della sostenibilità ambientale e della preservazione del patrimonio culturale, con particolare riferimento alla collezione privata di mezzi storici, composta da oltre 250 veicoli e custodita presso lo showroom di Stroppiana (VC).