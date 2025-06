Maltempo, decine di alberi abbattuti in tutto il Biellese: in campo anche i volontari AIB FOTO

Maltempo, decine di alberi abbattuti in tutto il Biellese: in campo anche i volontari AIB

La violenta ondata di maltempo che si è abbattuta sul Biellese nel pomeriggio di ieri, sabato 21 giugno, ha lasciato dietro di sé una scia di danni e disagi. Tra le conseguenze più rilevanti, si contano decine di alberi caduti, con strade interrotte, recinzioni danneggiate e criticità anche nei pressi di abitazioni.

Le zone più colpite risultano essere Cossato, Biella (soprattutto le frazioni collinari come Barazzetto e Vandorno), Lessona, Piatto, Valdengo e l’alta Valsessera, dove la combinazione di vento forte e terreno saturo ha provocato lo schianto di numerosi esemplari, alcuni dei quali di grandi dimensioni.

In diversi casi le piante sono crollate su strade comunali e vicinali, rendendo necessario l’intervento immediato delle squadre operative. In supporto ai Vigili del Fuoco, particolarmente impegnati su più fronti, sono state attivate anche le squadre del Corpo AIB – Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte, che hanno fornito un contributo fondamentale per il taglio e la rimozione dei tronchi, operando in sinergia con la Protezione Civile e le amministrazioni locali.

Particolarmente delicata la situazione nella zona di Barazzetto-Vandorno, dove la caduta di alberi ha causato anche la rottura di cavi elettrici e l’interruzione della viabilità per diverse ore. A Piatto, nella frazione Commenda, la strada è stata riaperta solo in serata, dopo un complesso intervento di pulizia e messa in sicurezza. Anche la zona fra Quaregna Cerreto e Cossato è stata colpita, in particolare per gli allagamenti ed i danni alle strutture.