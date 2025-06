Biellese colpito da un violento nubifragio: i VIDEO di Quaregna Cerreto e Sandigliano

Nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 21 giugno, un violento nubifragio ha colpito diverse zone del Biellese, sorprendendo i cittadini con un repentino peggioramento delle condizioni meteo.

A Quaregna Cerreto, in pochi minuti il cielo si è fatto nero, il vento ha cominciato a soffiare con forza e una grandinata intensa ha trasformato il paesaggio, imbiancando strade e cortili. Stessa scena anche a Sandigliano, dove un altro video mostra pioggia battente, raffiche di vento e una fitta caduta di ghiaccio.

Non si tratta di casi isolati: sono numerose le segnalazioni arrivate da più aree del Biellese, anche se l’intensità e la natura del temporale sembrano variare da comune a comune. In alcune località si è trattato di un forte acquazzone, in altre la grandine si è intensificata maggiormente.

A Lessona e Cossato è stato segnalato il distacco di coperture e tegole, spazzate via dal vento e cadute su cortili e strade, con conseguente danno strutturale ad alcune abitazioni.

Secondo quanto riportato da ARPA Piemonte, l’agenzia regionale per la protezione ambientale, nella giornata di oggi era atteso un importante peggioramento del tempo sull’intero settore orientale della regione, in particolare sulle province di Biella, Vercelli, Novara e Verbano-Cusio-Ossola. Per queste aree è stato emesso un bollettino di allerta per temporali, con rischio di grandinate, colpi di vento e potenziali allagamenti.

I modelli previsionali avevano già individuato la formazione di celle temporalesche nelle ore pomeridiane, ma l’evoluzione è stata particolarmente rapida e improvvisa. Secondo i dati radar e le prime rilevazioni pluviometriche, alcune zone della provincia potrebbero aver registrato precipitazioni superiori ai 30 mm in meno di un’ora.