Maltempo a Biella, strada interrotta tra Barazzetto e Vandorno: cadono due alberi e tranciano i cavi elettrici FOTO

Il violento nubifragio che oggi ha colpito il Biellese ha provocato danni anche alla viabilità, in particolare lungo la strada che collega le frazioni di Barazzetto e Vandorno, dove due grosse piante sono crollate a causa del vento impetuoso e della saturazione del terreno.

I tronchi abbattuti hanno occupato completamente la carreggiata, tranciando anche alcuni cavi elettrici aerei e provocando l’interruzione immediata del traffico. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale, i tecnici del Comune e gli assessori Giacomo Moscarola e Cristiano Franceschini, giunti rapidamente per un sopralluogo.

La strada è attualmente chiusa al traffico, Il tratto interessato è in fase di messa in sicurezza, ma i tempi di riapertura non sono ancora noti, anche in funzione delle operazioni di rimozione e del ripristino della linea elettrica danneggiata. Numerose le segnalazioni di piante sulla strada: Strada Cantoni Masserano e Calaria, e nella via che porta al cimitero di Vandorno.

Le condizioni meteo avverse hanno causato danni a edifici in molte zone del Biellese.

Le autorità invitano la cittadinanza a seguire gli aggiornamenti ufficiali e a non avvicinarsi all’area fino al termine degli interventi e prestare particolare attenzione alla viabilità.