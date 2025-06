Cossato, rinviato lo spettacolo “Beatus” su Pier Giorgio Frassati: allagato il teatro comunale

A causa dell’allagamento verificatosi nella parte inferiore del teatro comunale di Cossato, lo spettacolo “Beatus” della Compagnia del Sanfi previsto per questa sera alle ore 21 non si terrà. L’acqua ha invaso parte dell'area sottostante, rendendo impossibile l’utilizzo della struttura. L’organizzazione valuterà nei prossimi giorni una possibile data di recupero.

Nelle ultime ore i Vigili del Fuoco sono stati impegnati a far defluire l'acqua dall'edificio e a ripristinare la sicurezza di altre strutture, fra cui la scuola Leonardo Da Vinci, che ha subito anch'essa notevoli ripercussioni.

Di seguito i dettagli: Tetti divelti, allagamenti e blackout: il maltempo devasta il Biellese. Crolla il tetto della scuola Leonardo Da Vinci a Cossato FOTO e VIDEO

Di seguito i dettagli dell'evento:

Pier Giorgio Frassati, giovane biellese, morto a 24 anni, proclamato beato nel 1990 da Papa Giovanni Paolo II, il 7 settembre prossimo venturo sarà proclamato Santo da Papa Leone quattordicesimo in piazza San Pietro. «Vivere senza fede, senza un patrimonio da difendere, senza sostenere una lotta per la Verità non è vivere ma vivacchiare»: sta tutta in questa frase, in fondo, l’esistenza breve e intensa di Pier Giorgio Frassati, il giovane “Beatus” delle nostre terre, la cui vita è raccontata dalla rappresentazione teatrale (ma non solo) della Compagnia del Sanfi, in scena sabato sera alle 21 al Teatro Micheletti di Cossato.

Davvero, è difficile anche solo immaginare per un giovane una vita più concretamente appassionata all’uomo e al suo mistero di felicità e di bene, di quella vissuta da Pier Giorgio: dall’attrazione viscerale per la natura (soprattutto le sue montagne) a quella per la vita sociale e politica (si iscrisse al Partito Popolare nel 1920), dalla passione per gli amici a quella radicale e senza limiti per i bisognosi di ogni genere, tutto era per Frassati occasione di sperimentare, appunto, quella Verità, Cristo, che il suo cuore impetuoso aveva trovato e voleva gridare al mondo intero. Il tutto vissuto senza moralismi di alcun genere, ma anzi, al contrario, con lo spirito libero e goliardico tipico di Pier Giorgio, testimoniato ad esempio dalla sua “Compagnia dei Tipi Loschi”, che creò insieme ad alcuni amici per vivere l’ebbrezza ideale della gioventù coniugata con la rivoluzione umana del Vangelo.

Cent’anni dopo quell’Incoronazione a Oropa a cui Pier Giorgio partecipò (ne abbiamo traccia dai biografi), lo Spirito del pellegrino Frassati è ciò che la “Compagnia del Sanfi”, come detto, vuole fare ricordare al pubblico biellese sabato sera, con la sua rappresentazione teatrale “Beatus”, ma lo scopo è far rivivere l’esperienza umana integrale di Pier Giorgio, raccontando la sua vita scandita dalle 8 beatitudini, vissute in piena libertà, pur in mezzo alle tante difficoltà che la sua famiglia e il suo tempo gli hanno messo davanti.

La "Compagnia del Sanfi", cioè una trentina di giovani dell'Oratorio di San Filippo Neri in Biella, ormai alla seconda generazione in vent'anni di attività, presenta, sabato sera al teatro Micheletti di Cossato, ore 21, la commedia musicale "Beatus", composizione liberamente tratta dalle biografie di Pier Giorgio Frassati, scritte dalle testimonianze raccolte dalla sorella Luciana. Il corpo di ballo, i testi musicali e la danza acrobatica arricchiscono enormemente l’allestimento scenico, considerando che i componenti della Compagnia sono quasi tutti dilettanti. Settanta minuti di spettacolo intensi per il messaggio e le emozioni trasmesse. Ingresso gratuito.