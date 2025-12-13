 / CRONACA

Tentato furto a Candelo: l'ennesimo episodio

Non è la prima volta che potenziali ladri tentano di introdursi all'interno di un'abitazione occupata

Tentato furto a Candelo: l'ennesimo episodio - Foto di repertorio

Un altro tentativo di furto a Candelo. Nella giornata di ieri, intorno alle ore 19:30, i Carabinieri hanno ricevuto la chiamata di una donna, particolarmente in ansia, che aveva sentito dei rumori all’esterno della propria abitazione.

Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi avrebbero tentato di arrampicarsi al primo piano, scavalcando la recinzione, con scarsi risultati. Non risultano effrazioni o danneggiamenti, ma l’intento sembra chiaro. Le forze dell’ordine effettueranno ulteriori accertamenti in merito.

Non è la prima volta che potenziali ladri tentano di introdursi all'interno di un'abitazione occupata ma fortunatamente gli esiti, per loro, sono negativi.

G. Ch.

