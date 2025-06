A Pettinengo "Torneo del Cuore": lo sport incontra la solidarietà.

Il Comune di Pettinengo, in collaborazione con le realtà associative del territorio, è lieto di annunciare il “Torneo del Cuore”, manifestazione sportiva a scopo benefico che si terrà sabato 21 giugno, presso il Campo Sportivo comunale.



L’iniziativa, che unisce sport, inclusione e solidarietà, vedrà sfidarsi sul campo diverse rappresentative locali:



- ore 15.00: Pettinengo/Pacefuturo vs Europa Club



- ore 16.00: Rappresentativa Domus vs A.S. Vecchie Glorie Biellese 1902



- ore 17.00: G.S. Candelo vs Selezione Calcio a 5/7 Biella



Al termine di ogni incontro verrà premiato il miglior giocatore (MVP), e al termine del torneo saranno assegnati anche i riconoscimenti individuali per il Capocannoniere e il Miglior Portiere.



L’intero ricavato sarà devoluto a sostegno del progetto “Dibattito Sportivo” della Domus Laetitiae, che consentirà a un gruppo di giovani partecipanti di prendere parte a una vacanza sportiva in Friuli dal 25 al 29 giugno: un’esperienza formativa all’insegna della crescita personale, dell’inclusione e della condivisione.



“Pettinengo si conferma ancora una volta comunità aperta, solidale e impegnata. Con questo torneo uniamo il piacere dello sport all’impegno sociale, offrendo un’opportunità concreta di crescita e relazione” – dichiara il Sindaco Giovanni Blumetti.



L’Amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza a partecipare numerosa a una giornata di festa e solidarietà, all’insegna dei valori che animano la nostra comunità.