14° Rally Lana Storico, ecco le prove e gli orari

Sta per scadere il conto alla rovescia per la fase cruciale del 14° Rally Lana Storico che entrerà nel vivo con l’apertura del Rally Village in Viale Matteotti e la concomitante mostra “Rally Lana since 1973”; il tutto seguito dalle verifiche sportive, all’Agorà Hotel, e le tecniche ai Giardini Zumaglini con la successiva presentazione degli equipaggi in Piazza Vittorio Veneto. Sabato si correranno le sei prove speciali i cui dettagli, le strade interessate e gli orari sono riportati di seguito.

Prova Speciale n° 1 - 4 “CAMPORE “ (Km. 14,880)

Inizio p.s. Valdilana strada comunale Violetto al km 0,800 circa, SP 222-SP 223 – strada comunale Crocemosso-Orcurto. Strona: strada comunale Gronda-Prina, SP 225. Mezzana Mortigliengo: SP 225-SP 229, via Solivo superiore, SP 231. Valdilana: SP 231, fine p.s. 1-4 SP 231 al Km 4,500 circa. Di competenza dei Comuni di Valdilana, Strona, Mezzana Mortigliengo.

Chiusura del tratto stradale – sabato 21/06/25 dalle ore 7:45 alle ore 18:30.

Orario teorico primo concorrente: P.S 1 ore 9:07 - P.S. 4 ore 14:24

Prova Speciale n° 2 - 5 “BALTIGATI” (km 13,120)

Inizio p.s. Valdilana SP 232/B al Km 0,600 circa. SP 232/B, Curino: SP 232/B – SP 234. Pray: SP 234, fine p.s. 2-5 SP 234 al Km 0,500 circa. Di competenza dei comuni di Valdilana, Curino, Pray.

Chiusura del tratto stradale – sabato 21/06/25 dalle ore 8:30 alle ore 18:30.

Orario teorico primo concorrente: P.S. 2 ore 9:40 – P.S. 5 ore 14:57

Prova Speciale n° 3 – 6 “BIOGLIO” (Km 21,820)

Inizio p.s. Bioglio: SP 214 al Km 1.400 circa. Pettinengo: SP214 – SP200 I. Veglio: SP 200 I – SP 108 – SP 105. Camandona: SP 105. Callabiana: SP 105-strada comunale Pettani-Molino. Camandona: strada comunale Pettani-Molino-Governati, SP 107. Callabiana: SP 106-SP 105. Andorno Micca: SP 105 fine p.s. 3-6 SP105 al Km 3.500 circa. Di competenza dei comuni di Bioglio, Veglio, Camandona, Callabiana, Andorno Micca e Pettinengo.

Chiusura del tratto stradale – sabato 21/06/25 dalle ore 10:20 alle ore 20:30.

Orario teorico primo concorrente: P.S. 3 ore 11:23 – P.S.6 ore 16:30

Inoltre, è previsto un controllo a timbro a Cossato nei pressi di Piazza Angiono (piazza del Comune) con le vetture che transiteranno in centro città dopo esser uscite dal parco assistenza al centro commerciale “Gli Orsi” alle 13.38.