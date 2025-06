Mercoledì “nero” sulle strade, altri due incidenti a Occhieppo e Salussola: c'è un ferito

È stato un mercoledì “nero” sul fronte degli incidenti stradali. Dopo Vigliano Biellese, Biella, Pralungo e Valdengo, altri due sinistri sono stati segnalati nella prima serata di ieri, 18 giugno.

Il primo a Occhieppo Superiore dove un uomo di circa 59 anni avrebbe perso il controllo della sua moto e sarebbe finito sull'asfalto. In breve tempo, è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale per le cure del caso. Sembra che abbia riportato una frattura ad una gamba.

A Salussola, invece, due auto sono rimaste coinvolte in un tamponamento: fortunatamente i due conducenti, un biellese di 21 anni e una 44enne della provincia di Vercelli, sono rimasti indenni nell'impatto. Sul posto, in entrambi i casi, sono intervenuti i Carabinieri per gli accertamenti di rito.