Convegno a Viverone, presentato il documentario sul sito palafitticolo del Lago

Ieri mattina all’Hotel Marina di Viverone si è svolto un convegno di grande rilevanza culturale, durante il quale è stato presentato il documentario realizzato durante gli ultimi lavori sul sito palafitticolo del Lago di Viverone riconosciuto come sito UNESCO fin dal 2011.

Il documentario ha accompagnato i partecipanti lungo i passaggi degli ultimi lavori condotti con rigore dal gruppo di lavoro guidato dagli archeologi subacquei, Dott. Tiboni e Dott.ssa Sanna, che sono consistiti in importanti interventi di manutenzione, monitoraggio e messa in sicurezza del villaggio palafitticolo denominato Emissario di Viverone. Dopo il convegno, grazie alla Società Navigazione Lago di Viverone, i partecipanti hanno potuto osservare più da vicino il sito ed ascoltare ulteriori curiosità.

“Ringraziamo Hotel Marina Viverone e Navigazione Viverone per la collaborazione – spiegano dal Comune sui propri canali social - Inoltre, vogliamo esprimere il nostro sincero ringraziamento alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti Paesaggio Biella Novara Vercelli VCO per la preziosa collaborazione fornita in questo progetto e nei numerosi in corso. Il supporto scientifico, logistico e organizzativo è fondamentale e siamo grati di questa sinergia che siamo certi porterà a risultati di grande valore e impatto. Insieme, valorizziamo e proteggiamo questi straordinari tesori e promuoviamo cultura e storia”.