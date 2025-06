Valdigne Triathlon, fine settimana di grandi soddisfazioni per gli atleti: ecco i maggiori risultati FOTO

Il lungo fine settimana degli atleti verde-turchese-oro è iniziato sabato 7 giugno a Taranto per la tappa italiana di WTPS nella gara valida per la World Triathlon Para Series categoria Paralimpica PTVI. Ancora una grande gara di Francesca Tarantello e Silvia Visaggi che conquistano uno splendido argento nella kermesse mondiale.

Domenica 8 giugno si sono disputati, a Taranto, i Campionati Italiani Assoluti e di Categoria di Aquathlon Classico (2,5km corsa, 1.000m nuoto, 2,5km corsa), in gara per Valdigne Triathlon ben 17 atleti che hanno affrontato la lunghissima trasferta. Spettacolare la location che vedeva il suo centro nella base della Marina Militare, la gara, ormai un classico del calendario italiano ha avuto un indubbio successo per la bellezza del luogo e la possibilità per il pubblico di seguire la gara dalle tribune predisposte.

Al femminile, splendida gara di Erica Maculan che con una bellissima rimonta finale chiude al 6° posto, argento S1; 7° assoluta e bronzo JU, con un ottimo nuoto, per Costanza Antoniotti, ottima prova per Laura Ceddia, 11° e bronzo S1, splendido argento tra le YB e 14° posto per Erica Pordenon. Gare decisamente positive per: Zoe Orsolini 15°, 4°S1, Rachele Laschi 18°, 6°S1, Alice Ventre bronzo tra le YB, Asia Baistrocchi 6° tra le YB, Fosca Boldrocchi 9° tra le JU. Ancora un Titolo Italiano per Alessandra Degiugno oro tra le M3.

Al maschile argento tra gli S2 per Thomas Previtali, prestazione top per il giovane YB Giacomo Frassati 15° assoluto e bronzo di categoria, piazzamenti per Giacomo Mazzolin 9° tra gli S1, Francesco Strada, 10° tra gli S1, Enea Demarchi 15° S1 e Lorenzo Gatti 22° YB.

A Idro (BS) si sono disputate le gare Sprint, Olimpico e Medio del "Triathlon Terribile", ottimi risultati per i ns colori di Valdigne Triathlon. Nell'Olimpico femminile ancora una gara Super per Sara Speroni che conquista argento assoluto. Al maschile ottima gara con il 5° posto assoluto per Samuele Silla Gilioli, 13° posto e ancora uno splendido oro tra gli M1 per Andrea Manzotti. Nel Medio Paolo Bonacina conquista un oro top tra gli M5.

A Varsavia si è disputata domenica 8 giugno la gara del Circuito IM 70.3. Ancora un traguardo da Finisher conquistato dal Globe Trotter Alberto Belli che inserisce il Medio in terra polacca nella sua collezione di lunghe distanze. I risultati di Taranto permettono alla società, con sede a Valdengo di allungare il proprio vantaggio in classifica del sempre più avvincente Campionato Italiano di Società, Valdigne Triathlon continua così la sua marcia in testa alla classifica provvisoria.

Ora per gli atleti verde-turchese-oro focus sui Campionati Italiani Giovanili Aquathlon e la Coppa Italia di Triathlon a Montesilvano che si svolgeranno il prossimo fine settimana.