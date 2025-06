Fondazione Marazzato, il 21 e 22 giugno tornano le "Ruote Veloci" FOTO

Dopo il grande successo dell’edizione 2024, la Fondazione Marazzato riapre il suo calendario di eventi “in casa” con la manifestazione “Ruote Veloci” primo degli eventi gratuiti aperti al pubblico del 2025. Nel weekend del 21 e 22 giugno 2025, il complesso che ospita i pezzi migliori tra i circa 300 della la Collezione Marazzato a Stroppiana (VC), lungo la SP31 si trasformerà in una vera e propria fiera dei motori con esposizioni statiche, convegni, attività dinamiche e molto divertimento.

“Ruote Veloci” celebra la passione per tutto ciò che riguarda lo sport motoristico e quest’anno affronterà, con la mostra temporanea e il convegno di sabato alle ore 11:00, un tema molto caro agli appassionati, quello dell’impegno sportivo dei marchi Alfa Romeo e Lancia in pista e nei rally, con la viva voce di esperti e protagonisti sullo sfondo delle vetture esposte nello showroom dell’edificio principale. Tra i partecipanti, Lorenzo Ardizio, direttore del Museo Alfa Romeo, l’ing. Giovanni Tonti, ex direttore tecnico della squadra Lancia HF e i fratelli Giovanni ed Elio Baldi, esperti preparatori e profondi conoscitori delle Lancia da competizione.

A contorno di tutto questo ci saranno le attività organizzate all’aperto: esibizioni di drift a cui potranno partecipare come passeggeri anche gli stessi visitatori, e la consueta gita in carovana tra le risaie alla scoperta delle bellezze del territorio vercellese (qui il link per iscriversi), spettacoli di autocross e motocross sullo sterrato interno del comprensorio. Il programma di sabato proseguirà in serata, a partire dalle 19:00, con spettacoli e street food.

Programma simile per la domenica, che culminerà con il secondo “Power Stage”, la prova di abilità per auto storiche a cui è già possibile iscriversi scrivendo all’indirizzo mail mezzistorici@gruppomarazzato.com o chiamando il +39 016.132.0311.

Come di consueto, durante le due giornate sarà possibile visitare liberamente la Collezione Marazzato, da soli o accompagnati da guide esperte, fare l’esperienza della guida simulata di mezzi d’epoca grazie ai visori a Realtà Virtuale e molto altro. Non mancheranno aree gioco e intrattenimenti dedicati ai più piccoli, una zona ristoro con piatti e prodotti tipici.

Gli eventi organizzati dalla Fondazione Marazzato sono totalmente gratuiti. I cancelli del complesso, che si trova lungo la SP31 a Stroppiana (VC), saranno aperti sabato 21 e domenica 22 dalle 10:00 alle 19:00. Ulteriori dettagli sull’evento saranno comunicati sui canali web e social della Fondazione Marazzato nelle prossime settimane.