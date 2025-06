Energia Attiva, quattro serate nel Biellese dedicate al benessere sportivo dei giovani

Candelo, capofila del progetto finanziato dalla Regione Piemonte, lancia un ciclo di quattro serate gratuite e aperte al pubblico per parlare di sport, consapevolezza e salute, con esperti e atleti di alto livello.

Prenderà il via domani, 10 giugno, a Candelo, “Energia Attiva – Giovani alla scoperta del benessere sportivo”, un progetto che unisce formazione, informazione e prevenzione attraverso il racconto e l’esperienza diretta di mental coach, psicologi sportivi, fisioterapisti e atleti professionisti. L’iniziativa, finanziata dalla Regione Piemonte e dell’intesa tra Regione e Dipartimento per le Politiche Giovanili, è promossa dal comune di Candelo come capofila, in collaborazione con le realtà di Benna, Massazza, Sandigliano e Verrone.

Il progetto propone quattro appuntamenti serali – tutti gratuiti – pensati per giovani atleti, famiglie, allenatori e appassionati di sport, con l’obiettivo di sensibilizzare sullo sport come strumento di benessere fisico e mentale. Gli incontri si terranno il 10 giugno a Candelo, il 13 giugno a Verrone, il 18 giugno a Benna e il 27 giugno a Massazza. Tra gli ospiti delle serate: Barbara Cornetti, mental coach, Giulia Albano, atleta di sci alpino impegnata in Coppa Europa, Massimo Gelli, ex giocatore di Serie A di pallavolo, Riccardo Zaninetti, atleta di atletica leggera. Le tematiche trattate spazieranno dalla gestione delle emozioni e della pressione alla prevenzione degli infortuni, fino alla valorizzazione della relazione mente-corpo nello sport giovanile.

“Abbiamo voluto promuovere un progetto che mettesse al centro il benessere delle giovani generazioni attraverso lo sport – dichiara il vicesindaco e assessore alle Politiche Sociali di Candelo Selena Minuzzo – perché lo sport non è solo competizione, ma è anche salute, equilibrio, prevenzione e un’occasione per costruire relazioni sane. Iniziative come questa aiutano i nostri ragazzi a vivere l’attività sportiva con maggiore consapevolezza e serenità.”

“Crediamo fortemente nel valore educativo dello sport – aggiunge la consigliera delegata Daniela Onestà – e riteniamo fondamentale offrire momenti di confronto aperti e accessibili, in cui si possano trasmettere informazioni corrette, stimolare riflessioni e promuovere una cultura del movimento che parte dalla mente e dal rispetto del proprio corpo. Energia Attiva è un’occasione concreta per farlo, con il coinvolgimento diretto di professionisti e campioni.” Il progetto “Energia Attiva” rappresenta un'opportunità concreta per avvicinare i giovani (e non solo) a una visione più profonda e salutare dello sport, che va oltre la prestazione per abbracciare la crescita personale e il benessere complessivo.