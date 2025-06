Music day al Liceo Sella: ultimo giorno di scuola tra musica e divertimento FOTO e VIDEO

L’ultimo giorno di scuola, al Liceo G&Q Sella si sono esibiti vari gruppi di musicisti: vediamo chi sono!

Venerdì 6 giugno nella scuola di via Addis Abeba si è tenuta la terza edizione del Music Day. È stato allestito all’interno del cortile scolastico un palco sul quale si sono alternati vari gruppi e persino alcuni che hanno partecipato al progetto G&Qsellamusiclab durante l’anno scolastico.

I primi ad essere ad esibirsi sono stati gli Oxyacid, che hanno cantato tre brani. A seguire, i Rotten Apple e le Pink Pocket, un duo formato da ragazze. Per staccare, si sono esibiti i cantanti solisti. Infine, si sono poi esibiti Gli Svociati, i Glass Notes, i Salopette, I Fiori del Male e, per ultimi ma non per importanza, i Frittelline di Mele Caramellate.

Il concerto è stato un successo e molti studenti si sono recati ad ascoltarlo. Alcuni cantavano con i loro compagni di scuola e altri ballavano con gli amici. È stata sicuramente una bella iniziativa e sarebbe bello se venisse portata avanti nel tempo.