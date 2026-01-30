Biellese in ebike: allenamento freddo in Valle Oropa FOTO

Allenamento piuttosto lineare in Valle Oropa e Muanda. Avvicinamento passando dalla Burcina, quindi Favaro, sentiero del trenino, Oropa Bagni e Tracciolino.

Salita verso l’Alpetto fino a quando la presenza della neve sulla strada ha suggerito di iniziare il rientro. Il ritorno è stato altrettanto lineare passando da Pian Paris e San Grato, quindi Sordevolo, Pollone, Cossila San Giovanni e rientro in città.

Il giro si chiude con 39,46 km, 1.164 metri di dislivello positivo, in 3 ore e 28 minuti: un’uscita decisamente fredda.

Scegliete il percorso di vostro interesse tra quelli presenti nei post di eBike Biella e venite con noi: non costa nulla. E se non possedete una eBike, nessun problema: ci pensiamo noi.

Foto e video montati e pubblicati sui vostri social per un ricordo indimenticabile.