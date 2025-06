Al Liceo Sella si scopre la Valle Cervo attraverso la mostra “La conoscenza dei luoghi attraverso il metaverso”

Domani, giovedì 5 giugno alle 18:00 presso l’Aula Magna dell'Istituto Liceo Sella di Biella prenderà vita una mostra che concluderà un percorso di PCTO che ha visto coinvolti 15 allievi della nostra scuola di tutti e tre gli indirizzi, in particolare delle classi 2P, 3F, 4D, 4F, 4G, 4H e 4M.

Il progetto si è svolto in collaborazione con il Politecnico di Torino e ha avuto come obiettivo quello di far conoscere la Valle Cervo a chi non ha fisicamente la possibilità di raggiungere quei luoghi. "E' stata una sfida - spiegano dalla scuola le referenti del progetto proff. Candelli e Marchetti- che i ragazzi hanno raccolto con entusiasmo e fantasia, condensando le loro suggestioni in un metaverso, quasi un ponte immaginario di inclusione, condivisione e diffusione di conoscenza".

Obiettivo della mostra è sperimentare questo viaggio e immergersi nello spazio virtuale creato dagli studenti.