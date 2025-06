Debutto positivo per Tasinato su Skoda Evo: podio di categoria al Rally del Grappolo FOTO

Si è aggiudicato il 13° posto assoluto e il 3° categoria over 55 l'equipaggio biellese Tasinato Bagolin al 9° Rally “Il Grappolo” che si è corso il 31 maggio e il 1° giugno a San Damiano D’Asti. Un risultato che trova la soddisfazione del pilota biellese che si è messo al volante di una nuova auto, una Skoda Evo, sempre del Team Miele.

"In verità avremo potuto fare meglio - racconta Pierangelo Tasinato - perchè ci siamo persi un po' alla fine, ma va già bene così. Il percorso era bellissimo, l'auto è una meraviglia e il mio navigatore è super preparato, davvero in gamba. Grazie al team Miele, una grande famiglia per noi, e grazie a tutti i nostri sponsor che ci hanno dato una grande mano".

Nel fine settimana Tasinato ha corso con l'auto il cui cofano è dedicato agli Amici dell'Ospedale di Biella, per cercare di sostenerli con il 5 per mille, e lo avrà anche al suo prossimo appuntamento: il Rally dell'Asinara il 29 e il 30 giugno.