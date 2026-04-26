Pietro Micca protagonista a Genova: medaglie e record al Trofeo Luigi Ferraro di nuoto pinnato

Domenica 19 aprile scorsa alla piscina Sciorba di Genova si è svolto il 17° trofeo Luigi Ferraro, che ha visto presenti 150 atleti in rappresentanza di 15 squadre da tutto il Nord Italia. Il settore Nuoto Pinnato della Pietro Micca di Biella ha schierato due atleti che, anche se pochi specialmente in riferimento alle potenzialità del team, hanno sicuramente ben figurato con una “pioggia” di medaglie… e record! Nella categoria M50 del settore maschile Marco Nicolello ha partecipato ai 50, 100 e 200 pinne, portando a casa due migliori personali nei 100 e 200 e sostanzialmente uguagliando il proprio migliore nei 50. Anche se è mancata la medaglia più importante, ha conquistato comunque due ottimi argenti e un bronzo. Nel dettaglio: 50 pinne: 2° in 25”69. 100 pinne: 2° in 58”23. 200 pinne: 3° in 2’15”66. Nel femminile presente Fanny Grendine, categoria M30. Fanny ha partecipato ai 50 NP ed a due prove tempo per prepararsi alle distanze lunghe in vista dei prossimi campionati italiani di Lignano del 17 maggio ed ha ottenuto ben due record italiani nei 400 e 800 NP, nonché un argento nei 50 NP. Nel dettaglio: 50 NP: 2° in 25”41. 400 NP: 4’16”03 nuovo record italiano. 800 NP: 9’00”96 nuovo record italiano. Soddisfatti i tecnici Matteo Zavattaro ed Andrea Rigola: “ottenere in un periodo di carico intenso pro campionati italiani i propri personali nonché due record nazionali è un ottimo segnale! Serve restare concentrati per l’ultima zampata fino a Lignano e continuare a lavorare per ottenere qualcosa di bello. Siamo fiduciosi, specialmente questi due ragazzi si stanno comportando molto bene, avanti così!”.