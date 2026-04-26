Successo biellese a Genova: Pralino brilla al Trofeo Luigi Ferraro

Lo scorso weekend si è tenuto il Trofeo Luigi Ferraro presso la piscina Sciorba di Genova che ha visto come protagonista lo Sport Club Pralino. La società biellese, grazie ai fantastici risultati degli atleti, presenti dalla categoria esordienti alla categoria master, si è classificata seconda nel ranking societario.

A capitare gli atleti sono gli allenatori Monica Facelli, Melissa Savioli, Valentina Basso ed Emiliano Zanella, che ogni giorno seguono con dedizioni i ragazzi e le ragazze dello sport club pralino. Gli atleti presenti: Zaffalon Mavi, Ercoli Francesco, Barbera Sofia, Compagnucci Matteo, Comparone Andrea, Cremonini Viola, Menconi Alessandro, Zaffalon Kevin, Chiriac Valeria, Barbiera Giada, Mono Cesare, Lamarca Riccardo, Marchiori Nicolò, Sophia Zecchini, Camilla Mastromauro, Elena Debernardi, Beani Lorenzo, Beatrice Vallotto, Eleonora Cossar, Gaia Pellicane, Sofia Finetto, Sofia Mattea, Bianca Loro, Raphael Zecchini, Cavaggion Roberto e Pellerei Mariella.

Il prossimo appuntamento per gli atleti più esperti è la Coppa del Mondo ad Aix en Provance