Bodybuilding, buon risultato per Antonio Enea aspettando il Mondiale

Guarda lontano Antonio Enea, oltre la qualificazione ottenuta dalla “Battaglia di Legnano” e poi al secondo posto assoluto nel Campionato Italiano di Bodybuilding, categoria “classic physique”, ottenuto a Perugia lo scorso fine settimana. All’orizzonte c’è un mondiale, al quale oggi ha deciso di non partecipare, con l’obiettivo futuro di primeggiare.

“A Perugia puntavo al primo posto, che non è arrivato. Tornerò in palestra ancora più determinato, per fare meglio, per poter tornare il prima possibile al Mondiale, al quale ho partecipato nel 2021 arrivando secondo - spiega l’atleta di Gaglianico, che si allena alla Fitness Club di Ponderano -. Forse potevo andare anche quest’anno, al mondiale della Wabba. Ma credo non sia ancora arrivato il mio momento, volendo puntare al gradino più alto del podio. Voglio partecipare ad un evento internazionale di questo livello, per vincercelo. So che posso farcela. Per ora mi godo questi due ottimi risultati, la qualificazione da primo assoluto e poi l’ottimo piazzamento. Sono traguardi frutto di tanto lavoro e sacrifici”.