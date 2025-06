Gli Alpini di Cossila San Grato festeggiano il 90° Anniversario della Fondazione del Gruppo

A Cossila San Grato, frazione di Biella, si prepara una grande festa per celebrare un traguardo importante: il 90° Anniversario della Fondazione del Gruppo di Cossila San Grato, che si terrà il 15 giugno.

Per permettere lo svolgimento degli eventi in sicurezza, il Comune di Biella ha previsto alcune modifiche alla viabilità locale. In particolare, dalle 8:00 alle 12:00 sarà vietata la sosta con rimozione forzata in piazza G. De Mosso, nell’area davanti al monumento ai caduti. Inoltre, dalle 9:30 sarà istituito il divieto di transito in via Santuario D’Oropa, nel tratto tra il civico 73 e il civico 85, per il tempo strettamente necessario al passaggio della sfilata che animerà la festa.

Un’occasione speciale per la comunità di Cossila San Grato, che festeggerà con una giornata ricca di eventi e celebrazioni.