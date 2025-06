A Biella è tempo di “STREEAT - BIELLA"

Nuovo appuntamento con la street art a Biella: dal 6 all'8 giugno a Biella è in calendario “STREEAT - BIELLA”, un grande evento che avrà come location corso Rivetti, tra via Maggia e Corso Lago Maggiore.

Il Comune di Biella per l'occasione ha anche previsto la chiusura di corso Rivetti nel tratto tra via Maggia e Corso Lago Maggiore, dalle ore 18.00 del giorno 06.06.2025 alle ore 24.00 del giorno 08.06.2025, il divieto di sosta con rimozione forzata e la temporanea sospensione della circolazione veicolare, eccetto mezzi di soccorso in emergenza, veicoli Protezione Civile e veicoli al seguito della manifestazione nonché mezzi Atap e aventi diritto (Palestra e residenti di via Maggia) in via Piave tra via Carso e Corso Rivetti/via Maggia, dalle ore 18.00 del giorno 06.06.2025 alle ore 24.00 del giorno 08.06.2025.