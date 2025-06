Maltempo, grandine e allagamenti in via Milano tra Vigliano e Chiavazza (foto di repertorio)

Un violento temporale si è abbattuto poco prima delle 9 di oggi, 2 giugno, tra il comune di Vigliano Biellese e il rione di Chiavazza. Oltre ad una pioggia intensa che, in breve tempo, ha allagato parte di via Milano, sono stati registrati chicchi di grandine di piccola e media dimensione. Diverse auto hanno trovato riparo sotto i distributori di benzina o gli alberi presenti. Intorno alle 9.30 la situazione sembra essere tornata alla normalità.

Come già anticipato da Arpa Piemonte nelle scorse ore, sono previsti “rovesci che dal pomeriggio potranno risultare localmente forti o molto forti sui settori occidentali e settentrionali, associati anche a fenomeni grandinigeni – così si legge nella nota - mentre risulteranno a carattere sparso e meno intensi sul settore sudoccidentale e quasi del tutto assenti tra Astigiano ed Alessandrino fatta eccezione per deboli piovaschi a tratti sui settori al confine con la Liguria. Il Centro Funzionale di Arpa Piemonte ha emesso allerta gialla per temporali sui settori alpini e di pianura a nord del Po, dove potranno verificarsi locali allagamenti, grandinate ed isolati fenomeni di versante”.