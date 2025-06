Fine settimana di festa alla Scuola dell’Infanzia “Alfonso Tua” di Cavagliá FOTO

Venerdì 30 e sabato 31: due pomeriggi di festa presso la Scuola dell’Infanzia “Alfonso Tua” di Cavagliá. Alle ore 16:30 di venerdì sono andati “in scena” i piccoli del micronido “Spazio Bimbi” (9-36 mesi) e della sezione Primavera (24-36 mesi). I bambini hanno proposto ai loro genitori, attenti e spesso commossi, il progetto di giocomotricità seguito da Daniela Tonso e di giocomusica seguito da Elena Bertone. Seguendo il tema della programmazione, “In fondo al Mar”, i bimbi hanno vestito i panni degli amici marini di Ariel: pesciolini, cavallucci marini, delfini e meduse hanno interpretato una bellissima storia allietata da musiche e giochi di movimento.

Sabato invece è stato il pomeriggio dedicato ai bambini delle due sezioni della scuola dell’infanzia (3-6 anni), che presso il cortile hanno messo in scena il magico mondo dei quattro elementi: terra, acqua, aria e fuoco, tema della programmazione annuale. Anche i bambini dell’infanzia sono stati preparati da Daniela Tonso ed Elena Bertone. Dopo lo spettacolo, molto applaudito, è avvenuta la consegna dei diplomi per i 12 bambini dell’ultimo anno (i tigrotti) che da settembre frequenteranno la scuola primaria; le insegnanti hanno commentato con significative parole il tratto di ogni bimbo augurando di proseguire con profitto il percorso che attende ognuno.

Il presidente ha poi ringraziato tutte le persone che costantemente sono vicine alle necessità della scuola e la famiglia che ha offerto due condizionatori che sono stati posati presso i dormitori del micronido e della materna; da quest’estate i nostri piccoli potranno riposare con un clima più piacevole.

Un grazie speciale è stato espresso alla fondazione Cassa di Risparmio di Biella che ha deliberato un generoso contributo per l’acquisto del pavimento antitrauma.

I presenti hanno poi potuto ammirare lo splendido regalo ricevuto dalla scuola: il restauro della bella edicola presente nel cortile d’ingresso, Don bosco e Domenico Savio che vigilano sorridenti sui nostri bambini. Francesca Cardona aiutata dalla tirocinante Chiara Janutolo Gros, con competenza e perizia, hanno riportato al colore originale le statue che erano già presenti presso l’Istituto salesiano di Cavagliá.

È seguito il trasferimento presso il Parco della Scuola per l’inaugurazione della pavimentazione antitrauma che è stata posata sotto i numerosi giochi a disposizione.

Al taglio del nastro hanno provveduto il presidente della fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Colombo Dott. Michele, il sindaco di Cavagliá Brizi geom. Mosé. Dopo la benedizione, impartita dal parroco di Cavagliá, Don Adriano Bregolin, è seguito un momento conviviale: i bambini e i familiari hanno assaporato una gustosa pasta e altre leccornie; poi ancora tanti giochi e chiacchiere in allegria.