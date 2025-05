Mongrando, truffa ai danni di un’anziana: si finge Maresciallo per derubarla

Una donna di 92 anni, nella giornata di ieri, è rimasta vittima di una truffa. I malviventi hanno inscenato un finto incidente stradale, sostenendo che il figlio della signora fosse rimasto coinvolto e avesse urgente bisogno di assistenza legale. A presentarsi come intermediari sarebbero stati un Maresciallo dei Carabinieri e un presunto avvocato.

Con toni allarmati e convincenti, i truffatori hanno raggirato l’anziana, sottraendole denaro contante e monili in oro. Solo a seguito dell'accaduto, è stato possibile constatare che si trattasse di un inganno.

Le forze dell’ordine invitano la cittadinanza a prestare la massima attenzione a simili raggiri. In particolare, è bene ricordare che i Carabinieri non richiedono mai denaro a domicilio e che, in caso di richieste sospette o telefonate allarmanti, è fondamentale contattare subito il 112, per fugare ogni dubbio.