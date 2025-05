TeamVolley, annunciato il nuovo coach del Bonprix: è Alessio Bellagotti.

Il TeamVolley è lieto di annunciare il ritorno di coach Alessio BELLAGOTTI, che siederà sulla panchina della prima squadra biancoblù nel prossimo campionato di Serie B2. Si tratta di un grande ritorno, avendo lui già conosciuto l’ambiente di Lessona dal 2011 al 2015. Nel suo lungo curriculum anche esperienze ad Alba, Mondovì, Asti, Santena e – più recentemente – Alessandria, dove ha incrociato da avversario il cammino del Bonprix. Il suo braccio destro sarà coach Ivan TURCICH, promosso dalla formazione di Prima Divisione con il ruolo di vice-allenatore della B2.

Le prime parole di coach Alessio BELLAGOTTI: «Tornare in questa società è un po’ come tornare a casa. Sono felice ed entusiasta di iniziare questa avventura in Serie B2, con un gruppo per me nuovo ma che di recente ha fatto molto bene, in un ambiente che ha sempre creduto nel mio lavoro. Porterò a Lessona tutta la mia esperienza, l’energia e la determinazione necessarie per affrontare al meglio questa stagione. L’obiettivo è crescere insieme e raggiungere nuovi traguardi. Per quanto riguarda il Settore Giovanile, proveremo a continuare sul percorso tracciato in questi anni, insieme ad uno staff che conosco molto bene. Non vedo davvero l’ora di tornare in palestra e di rivedere tutti. Forza TeamVolley!».

Aggiunge il vice-allenatore Ivan TURCICH: «Sono felice di annunciare la mia riconferma all’interno del progetto TeamVolley, per la terza annata consecutiva. Un segnale importante di fiducia e continuità che mi onora e mi responsabilizza ulteriormente, in un percorso che sento sempre più mio. Abbiamo lavorato con costanza e impegno per ricostruire e valorizzare il vivaio, investendo tempo, energie e idee in un progetto che vuole riportare nel Biellese un alto livello di pallavolo giovanile. Non semplici risultati tecnici, bensì una visione che metta al centro la crescita delle atlete, dentro e fuori dal campo. Quanto fatto è stato possibile grazie a un ambiente che ha saputo crederci, e a persone che ogni giorno si mettono in gioco con serietà e competenza. La continuità certifica che la strada intrapresa è quella corretta. Sono contento di condividere la nuova stagione con coach Bellagotti, con cui ho già collaborato in passato: lavorare fianco a fianco sull’intero vivaio sarà uno stimolo importante. Inoltre, potrò dare il mio contributo come secondo in B2 nazionale: ruolo che approccio con spirito di squadra e desiderio di imparare ancora. Sento forte il senso di appartenenza a questo progetto e darò il massimo, con umiltà e determinazione, per contribuire alla crescita del movimento».

Il doppio benvenuto arriva dal direttore sportivo Marco MOTTO: «È con grande piacere che mi accingo a dare il “bentornato” ad Alessio Bellagotti e il “ben rimasto” ad Ivan Turcich. Il primo lo conosciamo bene, sia sotto l’aspetto professionale che umano: sappiamo che la sua serietà e il suo impegno potranno dare un ottimo contributo sia alla prima squadra che al settore giovanile del TeamVolley. Ivan è ormai alla terza stagione sotto i nostri colori: ha già dimostrato di saper fare un ottimo lavoro con il vivaio, proseguendo nel progetto a cui aggiungerà, da questa annata, anche le mansioni di secondo allenatore in Serie B2. Siamo sicuri che la loro sinergia porterà benefici a tutta la società, non mi resta che augurare buon lavoro ad entrambi».