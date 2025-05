Sparo di Capodanno, Delmastro in tribunale: "Ho confermato quando già dichiarato, non ero nella stanza"

Non ci sono stati colpi di scena sul caso Pozzolo. Il sottosegretario Andrea Delmastro nella mattina di oggi venerdì 30 maggio al processo in tribunale a Biella , si è presentato e ha in sostanza ribadito quanto dichiarato: "Al momento dello sparo ero fuori dal salone della pro loco di Rosazza, questa mattina ho semplicemente ripetuto quanto avevo già dichiarato".

Il Sottosegretario avrebbe dovuto testimoniare lo scorso 23 maggio, ma non si era presentato in aula. Secondo quanto riferito in aula, la raccomandata non sarebbe stata ritirata dal destinatario, impedendo così la sua comparizione.