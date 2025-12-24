Bocce Prima Categoria: primo successo per la San Secondo Bennese

Primo successo stagionale per la San Secondo Bennese, che si impone per 14-6 nel campionato di Prima Categoria. L’incontro si è disputato a Buronzo contro la Stazzanese.

La formazione guidata dal manager Giulio Chiavenuto ha trovato equilibrio soltanto nel primo turno di prove, chiuso sul 4-4, per poi prendere il largo grazie ai successivi parziali di 4-0 e 6-2, che hanno consentito di mettere al sicuro il risultato finale.

I primi punti sono arrivati dalla terna composta da Andrea Allorio, Gianni Ramasco e Manuel Chiavenuto, vincente per 13-4, e dalla prova individuale di Luca Scaglia. Bottino pieno nei tiri di precisione, con le affermazioni di Marco Vigna Ton per 10-6 ed Edoardo Graziano per 17-11. Nell’ultimo turno di prove sono arrivate le vittorie di Chiavenuto (13-6), Scaglia e Graziano (13-8), e della terna Angelo Giupponi, Pierangelo Beraldo e Vigna Ton (10-9).

Hanno invece ceduto le tre coppie: Rinaldo Finotto e Marco Barattino (4-13), Filippo Garbaccio con Vigna Ton, poi sostituito da Beraldo (3-11), e Andrea Allorio con Paolo Turati (3-9).

I risultati della 4ª giornata:

Saviglianese – Cairese 15-5; Sangiorgese – Ponte Masino 12-8; San Secondo Bennese – Stazzanese 14-6; Masera – Vottignasco 14-6; Pergittone – Tre Valli (rinviata al 24/01); Trofarello – Rapallese (rinviata al 14/02).

Classifica: Saviglianese 8 punti; Cairese e Trofarello 6; Stazzanese e Rapallese 4; Tre Valli e San Secondo Bennese 3; Vottignasco, Ponte Masino, Sangiorgese e Masera 2; Pergittone 0.

Il prossimo turno si disputerà sabato 10 gennaio con le seguenti partite: Cairese – Pergittone; Ponte Masino – Masera; Rapallese – Saviglianese; San Secondo Bennese – Trofarello; Stazzanese – Sangiorgese; Tre Valli – Vottignasco.