Tennistavolo, Ultimo Grand Prix dell’anno a Villadossola: podio per Splendor Autogarbaccio/MB Line

Si è conclusa domenica a Villadossola la stagione 2025 delle prove del Grand Prix di tennistavolo, con la disputa della terza tappa.

Buona la prova complessiva dei giovani pongisti dello Splendor Autogarbaccio/MB Line, che lasciano la località ossolana con un risultato di rilievo: il terzo posto di Mattia Zoppello nella categoria Under 19/21.

Nella stessa categoria, Lorenzo Caschili è uscito al primo turno dopo un girone particolarmente combattuto. Zoppello ha inoltre raggiunto i quarti di finale nell’Under 17, mentre Caschili si è fermato agli ottavi; nella medesima categoria, Alvarado ha vinto i recuperi.

Sempre Alvarado si è distinto anche nell’Under 15, dove ha centrato l’accesso ai quarti di finale.

Leonardo Ingribelli ha superato i gironi eliminatori dell’Under 11, uscendo poi ai quarti di finale dell’eliminazione diretta. Nell’Under 13, la finale dei recuperi ha visto il derby interno tra Alessandro Marinone e Giovanni Costa, con la vittoria di Marinone; Costa ha inoltre raggiunto la finale dei recuperi anche nell’Under 11.

Il prossimo appuntamento è in programma al PalaAguggia di Cossato, domenica 8 febbraio, in occasione della quarta prova del circuito.

Nelle foto: i giovani atleti dello Splendor Autogarbaccio/MB Line con la tecnica Daniela Sandigliano e la premiazione di Mattia Zoppello nella categoria Under 18/21.