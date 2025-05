Occhieppo, è Rebecca Di Siena la 25enne mancata nel tragico incidente in moto

Avrebbe perso il controllo della moto la giovane di 25 anni che, nella prima serata di ieri, 28 maggio, ha perso la vita in un drammatico sinistro stradale.

La vittima è Rebecca Di Siena, studentessa e ginnasta di valore molto conosciuta in tutto il Biellese: per 13 anni, infatti, ha affrontato gare e prove con i colori della Rhythmic School. Ai Carabinieri, giunti sul posto con il 118, il compito di ricostruire la dinamica della tragedia che si è consumata lungo via Muzzano, nel comune di Occhieppo Inferiore.

L'ultimo addio avrà luogo domani, alle 15, a Biella, presso la sala del commiato della Casa Funeraria Destefanis.