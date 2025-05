“Rebecca Di Siena è volata in cielo, sarai sempre nei nostri cuori”, il ricordo della Rhythmic School

Riceviamo e pubblichiamo:

“In un tiepido pomeriggio di maggio, quando l’estate fa capolino e ci invita a gite fuori porta, Rebecca Di Siena, per tutti noi “Rebby”, durante un giro sulla sua moto ci ha lasciato. Sgomento e commozione sono i primi sentimenti che ci attanagliano al ricevimento della tremenda notizia, lasciandoci attoniti e senza parole.

Immediatamente il pensiero va alla mamma Elena, per tanti anni attiva in società e nella FGI, al papà, ai familiari. Poi cominciano ad affiorare i ricordi… Rebby è venuta in palestra che non aveva ancora 5 anni, ha iniziato dai corsi baby e si è subito innamorata della Ritmica, ed è stata con noi fino ai 18 anni, quando gli impegni universitari l’hanno portata fuori Biella.

Sotto il profilo sportivo, la sua carriera agonistica è stata eccezionale: quattro volte campionessa d’Italia Gold individuale di specialità, ha poi conquistato con il dream team della Rhythmic School, il campionato nazionale a squadre di Insieme Open e la vittoria nel campionato nazionale di serie A2. E’ stata esempio da imitare per tutte le RSgirls che sono venute dopo di lei, perché non solo emergeva nello sport, ma nonostante gli allenamenti giornalieri di molte ore, riusciva ad eccellere anche nella scuola, ottenendo alla maturità il massimo dei voti.

Ragazza dotata di acuta intelligenza e grande determinazione, alla quale associava l’umiltà nel lavoro e la perseveranza. Cara “Rebby”, nonostante siano passati alcuni anni da quando hai terminato l’attività agonistica, le tue esibizioni esplosive ed i tuoi molteplici giri, che lasciavano di stucco le giurie, sono ancora nei nostri occhi e ci resteranno per sempre.

Il tuo presidente, la tua allenatrice, le tue compagne e tutta la Rhythmic School di ieri e di oggi sono vicini alla Tua famiglia in questo tristissimo momento ma sono certi che ora sarai libera di scatenare tutta la tua energia e la tua voglia di libertà nei prati celesti. Ti ricordiamo con immenso affetto. Sarai sempre nei nostri cuori".