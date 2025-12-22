Pollone investe sulla sicurezza: 6.500 euro per potenziare la videosorveglianza

Il Comune di Pollone rientra tra i 215 enti che nei giorni scorsi hanno beneficiato dei “contributi a supporto dell’esercizio della funzione di Polizia locale”, come si legge nel documento ufficiale. Il fondo complessivo ammonta a 890 mila euro, dei quali 145 mila euro destinati al territorio biellese. E a Pollone sono stati assegnati 6.500 euro.

Risorse che l’amministrazione comunale ha ben chiaro come investire: interamente sul fronte della sicurezza, un tema particolarmente sentito dalla comunità. Negli ultimi tempi, infatti, il territorio è stato interessato da episodi di furti che hanno generato preoccupazione tra i residenti, spingendo anche i cittadini a organizzarsi attraverso iniziative di controllo di vicinato per presidiare le aree più sensibili del paese.

"È ormai da tempo purtroppo che siamo in balia dei ladri – spiega il sindaco Paolo Tha – tanto che i cittadini stessi fanno controllo di vicinato per tenere sotto controllo il territorio. Per questo i soldi ottenuti visto che devono essere a supporto dell’esercizio della funzione di Polizia locale, li utilizzeremo per implementare il servizio di videosorveglianza, così da rendere più sicuro il territorio".

L’intervento riguarderà in particolare il rinnovamento delle dotazioni tecnologiche esistenti, con l’aggiornamento sia dell’hardware sia del software degli impianti. "In quel campo si fanno passi da gigante – conclude il primo cittadino – e noi vogliamo investire per migliorare ancor di più l’efficacia del sistema", con l’obiettivo di rafforzare la prevenzione e il supporto all’attività di controllo sul territorio.