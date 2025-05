Un altro tragico incidente, morta una motociclista di 25 anni a Occhieppo Inferiore

Un'altra tragedia su strada si è consumata in Valle Elvo. Le notizie sono ancora frammentarie ma stando alle prime ricostruzioni una giovane di circa 25 anni sarebbe finita con la moto contro il pilone di un cancello aziendale, in prossimità di una curva.

È successo nel pomeriggio di oggi, 28 maggio, in via per Muzzano, nel comune di Occhieppo Inferiore. A nulla sono valsi i tentativi di soccorso e rianimazione. La donna è morta a seguito dell'impatto. Sul posto il personale sanitario del 118 e i Carabinieri per la raccolta dei rilievi.

È il secondo episodio fatale in appena 24 ore nel raggio di pochi chilometri: solo ieri si era consumato un drammatico incidente sempre nel comune di Occhieppo Inferiore, con la scomparsa di un motociclista di 75 anni.