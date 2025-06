Biella corre insieme: parte la prima edizione di "UGB Atletica Insieme".

L’atletica leggera diventa un’occasione di gioco, condivisione e benessere per tutti: parte a Biella la prima edizione di “UGB Atletica Insieme” l’iniziativa promossa dall’Unione Giovane Biella che invita bambini, ragazzi e famiglie a scoprire l’atletica divertendosi. Il progetto è pensato per avvicinare chiunque; dai più piccoli ai più grandi, al mondo dello sport in un ambiente inclusivo e coinvolgente.

Dopo le prime due giornate di allenamento, il 29 marzo e il 26 aprile, l’appuntamento torna domenica 1° giugno 2025 alle ore 15.00 allo stadio La Marmora Pozzo di Biella, con ingresso da Corso 53ª Fanteria tra piscina e stadio. È inoltre prevista una quarta giornata, in data da definire, tra fine giugno e luglio. Ogni sessione dura circa un’ora e mezza ed è seguita da un piccolo rinfresco per atleti e famiglie, trasformando così ogni incontro in una vera e propria festa dello sport.

I bambini dai 5 ai 13 anni possono ritirare il “Passaporto dell’Atleta”, un libretto speciale che verrà timbrato a ogni giornata a cui partecipano. Chi riuscirà a completarlo riceverà un riconoscimento durante la festa di fine estate, prevista al termine del ciclo di incontri. Per i partecipanti più grandi, invece, verranno organizzati allenamenti mirati, divisi per gruppi, per offrire la possibilità di provare diverse discipline dell’atletica leggera.

L’iniziativa si propone quindi come un’esperienza sportiva completa e aperta a tutti, con l’obiettivo di avvicinare i giovani all’attività fisica e rafforzare il senso di comunità. Per ulteriori informazioni e per restare aggiornati sugli allenamenti open, è possibile seguire l’Unione Giovane Biella sui social o contattare il numero 375 822 7374.