Torna la classica podistica di San Silvestro

A Valdilana a Trivero sabato 27 Dicembre 2025 si corre per la Classica Podistica di San Silvestro, manifestazione regionale agonistica di Corsa su strada lungo un percorso di 8,300 KM. E' prevista anche la marcia a passo libero non competitiva di 4 km con una quota di iscrizione 5,00 €. E' un evento organizzato in collaborazione con la Pro Loco di Trivero.

PRE-ISCRIZIONI € 10,00 entro le ore 24.00 del 23 dicembre; ISCRIZIONE IL GIORNO DELLA MANIFESTAZIONE € 12,00

Possono partecipare alla manifestazione agonistica: - Tesserati FIDAL - Tesserati ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA convenzionati con FIDAL Le preiscrizioni dovranno essere effettuate preferibilmente entro le ore 24.00 del 23 dicembre 2025 direttamente dall’on-line della propria società, ed in via eccezionale inviando una mail a sigma.piemonte@fidal.it indicando nome, cognome, anno di nascita, n. tessera FIDAL e nell’oggetto “Iscrizione San Silvestro – Trivero del 27.12.25”. Il pagamento verrà effettuato al ritiro del pettorale il giorno della gara. Sarà possibile iscriversi il giorno della gara dalle 8.30 alle 9.30. Si precisa che possono partecipare gli atleti di tutte le regioni, della categoria Allievi, tesserati FIDAL, enti di promozione sportiva firmatari di convenzione con FIDAL e RUNCARD FIDAL dietro presentazione del Certificato agonistico per ATLETICA LEGGERA.

Il ritrovo è presso Piazza Chiesa Matrice di Valdilana (Loc. Trivero) alle ore 8.30, mentre la partenza avverrà alle ore 10.00. La quota d’iscrizione dà diritto al PREMIO DI PARTECIPAZIONE

Per informazioni contattate Responsabile Organizzazione, Silvano Sartori 335.6237924 - Gianfranco Saitta 348.3937909 - vc046@fidal.it

L'evento è organizzato dall' ATLETICA TRIVERO 2001 A.S.D con il patrocinio del Comune e in collaborazione con la Pro Loco di Trivero.