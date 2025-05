Biella, consegnato il "Premio Atleta Studente": i due volti dell'Istituto Gae Aulenti

Sono 79 gli studenti protagonisti della cerimonia di premiazione del “Premio Atleta Studente”, l’iniziativa promossa dal gruppo Sella e rivolta agli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado di Biella e provincia. Giunto alla sua ventunesima edizione, il premio rappresenta un riconoscimento significativo per quei giovani che, con impegno e costanza, riescono a conciliare studio e sport, raggiungendo risultati di alto livello.

La cerimonia premiazione si è svolta il 22 maggio alle ore 17.00, presso l’Auditorium del Lanificio Maurizio Sella a Biella con la partecipazione di rappresentanti del gruppo Sella, delle istituzioni locali, di presidi e professori.

Per l’Istituto Gae Aulenti, si sono distinti: Pietro Remorini e Alessio Iacaccia che frequentano il corso Geometri.

Pietro Remorini ha evidenziato notevoli capacità nella sua adorata piscina, ha infatti al suo attivo:

Argento nei 50 e 100 metri dorso e due medaglie d’oro nei 200 metri dorso, farfalla e altri due ori nella staffetta mista maschile juniores 4x 100 e 4x 200 ai Campionati Nazionali Giovanili (Criteria a Riccione).

Nei Campionati Italiani Assoluti Primaverili si qualifica per la finale junior nei 200 delfino, conclusa al 5° posto e nei 200 dorso al 4° posto.

Alessio Iacaccia invece pratica da parecchi anni snowboard.

Nelle specialità Big Air e Slop Style si esprime al meglio gareggiando per la società sportiva We Snowboard Cervinia ASD.

Negli ultimi due anni ha partecipato a gare di livello regionale e di Coppa Italia in cui gli ultimi risultati lo vedono al settimo posto per la specialità di Big Air e al sesto posto in Slope Style.

Complimenti ragazzi, facciamo tutti il tifo per voi!!!