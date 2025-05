Borriana dice no ai mozziconi per terra FOTO

Un piccolo gesto per un ambiente più pulito. L’amministrazione comunale di Borriana ha recentemente installato nuovi posacenere nei principali punti di accesso al paese, con l’obiettivo di contrastare l’abbandono dei mozziconi di sigaretta e promuovere una maggiore sensibilità ambientale tra i cittadini.

I nuovi dispositivi sono stati posizionati in luoghi di forte passaggio: all’ingresso del municipio, davanti all’ambulatorio comunale e nei pressi della tabaccheria. Tre punti strategici scelti per favorire comportamenti più rispettosi dell’ambiente urbano e contribuire al decoro del paese.

"Si tratta di un intervento semplice ma significativo – spiegano dal Comune – che invita tutti a fare la propria parte. Ringraziamo sin da ora i cittadini per la collaborazione".

L’iniziativa si inserisce in un più ampio impegno dell’amministrazione per la tutela del territorio, anche attraverso azioni concrete e quotidiane. Perché a volte, per migliorare il proprio paese, bastano piccoli gesti.