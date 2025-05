Giornata della Memoria, a Cossato si premiano i lavori degli studenti per non dimenticare

Venerdì 30 maggio, alle 17.45, presso la Sala Giuliana Pizzaguerra di Villa Ranzoni, il comune di Cossato, insieme alla Fondazione Biella Domani e all’ANPI locale, premierà gli studenti vincitori del concorso dedicato alla Giornata della Memoria per l'anno scolastico 2024/25. Entro il termine previsto sono giunti i lavori degli allievi e una commissione giudicatrice, appositamente individuata, ha analizzato gli scritti. Inoltre, sulla base di criteri prestabiliti, ha redatto le graduatorie, una per ciascun grado di scuola, evidenziando i nomi dei vincitori.

Quest’anno, in via eccezionale, verranno assegnati premi per un valore maggiore rispetto al budget di concorso grazie a fondi extra elargiti da Fondazione Biella Domani e dall’Associazione ANPI Cossato Vallestrona. “Questa edizione – afferma Mariano Zinno, assessore alla Cultura – ha registrato, oltre il consueto, una partecipazione di numerosi studenti che con i loro elaborati hanno voluto esprimere le loro riflessioni su un tema, la Shoah, spesso dimenticato e affrontato con superficialità. Gli alunni delle scuole di Cossato coinvolti hanno dimostrato invece una notevole sensibilità e capacità di approfondimento, con elaborati originali ed innovativi sia dal punto di vista del contenuto che dai format comunicativi adottati. Un particolare ringraziamento a Fondazione Biella Domani e ANPI Cossato Vallestrona per il loro fattivo sostegno che ha consentito di poter disporre di un significativo budget aggiuntivo, in maniera da poter superare i dilemmi di scelta della commissione giudicante”.

Venerdì, alla presenza delle autorità cittadine, verranno consegnate ai vincitori del concorso le borse di studio intitolate ai coniugi Ines Pusiol e Romeo Guerretta e i premi finanziati.