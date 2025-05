Sagliano Micca, frana un muro con massi sulla strada

Attimi di preoccupazione a Sagliano Micca, dove nella mattinata di ieri, 24 maggio, si è verificata una frana in località Passobreve, in prossimità dell'uscita sulla SP 100.

A crollare, stando alle prime ricostruzioni, un muro di contenimento, con alcuni massi rotolati lungo il pendio e finiti sulla strada.

Fortunatamente non si sono registrati danni ai mezzi o ai passanti. Sul posto, oltre ai Carabinieri e al personale della Provincia, anche l'amministrazione comunale con il sindaco Alessandro Blotto e il vice Valter Pasqual Dranzet.

Per garantire la sicurezza sono stati posizionati alcuni new jersey in cemento e la viabilità è stata ripristinata con un leggero restringimento della carreggiata.