Biella: Due giornate di sport, talento e passione che da sempre contraddistinguono il mondo delle bocce

Prendono il via a Biella le final four scudetto dell’Alto Livello. Questo fine settimana, Biella ospita un'intensa due giorni dedicata alla specialità del volo, con tre titoli nazionali in palio. Il bocciodromo cittadino sarà teatro delle finali per la Serie A maschile, femminile e per la categoria Under 15.

Tra gli appuntamenti più attesi, la Final Four della massima serie maschile vedrà protagoniste le quattro migliori squadre del campionato: i detentori del titolo della BRB Ivrea — che schiera tra le proprie fila anche i saluzzesi Emanuele Ferrero e Marco Capello — affronteranno la Marenese, mentre Perosina Boulenciel se la vedrà con la Chiavarese. Le due semifinali si giocheranno in contemporanea oggi, sabato 24 maggio a partire dalle 15. Le vincenti torneranno in campo domani, domenica 25 alle ore 9 per contendersi lo scudetto.

Sempre questa mattina, dalle ore 9, spazio ai giovani con la finale Under 15 tra La Nuova Del Corno e Chiavarese. L’Auxilium Saluzzo, campione uscente, osserverà da spettatore chi salirà sul gradino più alto del podio giovanile.

In campo femminile, si sfideranno per il titolo le formazioni del Noventa di Piave e della Borgonese. A difendere il tricolore conquistato nella scorsa stagione saranno invece le atlete della Bassa Valle.

La manifestazione sarà diretta da Livio Debernardi, Gabriele Minetti, Riccardo Pescetto e Fabrizio Rossello. Tutti gli incontri sono in streaming al seguente link: https://www.topbocce.live/movie/final-four-volo-sabato/